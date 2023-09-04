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2023
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Путин заявил о тенденции к использованию нацвалют между Россией и Турцией
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Отчетливей становится тенденция на использование национальных валют в расчетах между Москвой и Анкарой, в то время как доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент... ПРАЙМ, 04.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, турция, путин, реджеп тайип эрдоган, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Отчетливей становится тенденция на использование национальных валют в расчетах между Москвой и Анкарой, в то время как доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
"Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют — рубля и лиры — в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран", — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что во время переговоров он с Эрдоганом "с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота".
"По итогам 2022 года он увеличился на 86 процентов и достиг рекордных 62, но по данным статистики еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на четыре процента", — конкретизировал российский президент.