МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник вечером после двух торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0789 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,46 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 104,18 пункта.

В понедельник наблюдается сниженный объем торгов в связи с выходным днем в США. Американская валюта немного дешевеет по отношению к евро, после того как за две предыдущие торговые сессии ее курс вырос более чем на 1%.

Во вторник валютные инвесторы будут оценивать окончательные данные о деловой активности в еврозоне. Предварительная оценка показала, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран валютного блока в августе сократился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, что является минимальным почти за три года значением.