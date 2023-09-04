2023-09-04T18:27:48+03:00
2023-09-04T18:27:48+03:00
2023-09-04T18:27:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230904/841653079.html
Евро дорожает к доллару после двух дней снижения подряд
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник вечером после двух торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск курс евро к... ПРАЙМ, 04.09.2023
валюта, рынки, новости, мир, евро, доллар, курс валют
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/91/841459102.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/91/841459102.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/91/841459101.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/91/841459101.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/90/841459089.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/90/841459089.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230904/841650399.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник вечером после двух торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0789 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,46 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 104,18 пункта.
В понедельник наблюдается сниженный объем торгов в связи с выходным днем в США. Американская валюта немного дешевеет по отношению к евро, после того как за две предыдущие торговые сессии ее курс вырос более чем на 1%.
Во вторник валютные инвесторы будут оценивать окончательные данные о деловой активности в еврозоне. Предварительная оценка показала, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран валютного блока в августе сократился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, что является минимальным почти за три года значением.