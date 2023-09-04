2023-09-04T19:16:35+03:00
2023-09-04T19:16:35+03:00
2023-09-04T19:16:35+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230904/841653592.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги ростом
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно,... ПРАЙМ, 04.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 78 копеек, до 96,87 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,3 рубля, евро — на 54 копейки, до 104,69 рубля.