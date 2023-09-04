МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару после двух дней снижения подряд

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 78 копеек, до 96,87 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,3 рубля, евро — на 54 копейки, до 104,69 рубля.