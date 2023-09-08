МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 98,57 рубля, китайской – теряет до 13,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 98,25 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растёт на 32 копейки, до 98,57 рубля, евро – на 17 копеек, до 105,58 рубля, юаня – снижается на 2 копейки, до 13,40 рубля.