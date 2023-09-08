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2023-09-08T07:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230908/841688631.html
Курс доллара повышается до 98,57 рубля
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Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 98,57 рубля, китайской – теряет до 13,40 рубля,... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 98,57 рубля, китайской – теряет до 13,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растёт на 32 копейки, до 98,57 рубля, евро – на 17 копеек, до 105,58 рубля, юаня – снижается на 2 копейки, до 13,40 рубля.