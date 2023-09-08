МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В пятницу юань упал до минимума с 2007 года под давлением оттока капиталов и разницы между доходностью в Китае и в других ключевых экономиках, особенно в США. Вероятно, он закончит неделю самым глубоким падением с февраля, став самой слабой из азиатских валют и потеряв против доллара с начала этого года около 6,1%. Курс доллара повышается до 98,57 рубля

По мнению аналитиков и трейдеров, в ближайшее время понижательное давление со стороны слабеющей экономики на юань сохранится, но темп его снижения, вероятно, будет умеренным.

Народный банк Китая продолжил практику последних месяцев, установив срединный курс юаня к доллару выше ожиданий, на уровне 7,215 юаня за доллар против 7,1986 днем ранее.

На континентальном рынке юань открылся по 7,3400, а на момент написания статьи торговалась на самом низком с декабря 2007 года уровне 7,3413.

Увеличение отрицательного сальдо баланса торговли услугами за счет роста выездного туризма и обучения за границей, а также нежелание экспортеров конвертировать выручку в юань на фоне большой разницы уровней доходности в краткосрочной перспективе, видимо, будут негативными для китайской валюты факторами, сказала аналитик Standard Chartered Bank Бекки Лю.

"В обозримом будущем пара доллар/юань может остаться в диапазоне и не подняться существенно, так как Народный банк Китая решительно настроен удерживать свою валюту около текущих уровней", — сказала Лю.

"Думаю, центральный банк примет дополнительные меры, например, продажи доллара государственными банками", — сказал аналитик Societe Generale CIB Ки Ён Сон.

По его словам, на этой неделе снижается не только юань, так как рост цен на нефть и сильные данные США способствуют укреплению доллара.

В пятницу государственные СМИ Китая написали, что по мере постепенного восстановления экономики доверие к юаню должно постепенно укрепиться.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,864 от уровня закрытия предыдущей сессии 105,059.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,351.