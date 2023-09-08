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Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, слабо меняется в пятницу днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск курс евро к... ПРАЙМ, 08.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мир, доллар, валюта, евро, иена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, слабо меняется в пятницу днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск курс евро к доллару символически растет до 1,0703 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 147,45 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 105,2 пункта.
Днем ранее была опубликована статистика по рынку труда в США. Так, согласно официальным данным, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тысяч.
Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которое пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.