МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем прибавляет к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, после падения, преобладавшего на протяжении завершающейся недели, следует из данных торгов. Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на опасениях "ястребиных" действий ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск снижался на 29 копеек, до 97,96 рубля, евро – на 39 копеек, до 105,02 рубля, юаня – на 12 копеек, до 13,30 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 99,4 миллиарда рублей против 28,5 миллиарда по евро и 75,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,3%, юань падал на 0,9%, евро – на 0,4%.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Курс российской валюты в пятницу пытается корректироваться вверх после падения на протяжении завершающейся рабочей недели. В частности, доллар максимально поднимался за неделю более чем на 2,5 рубля.

Участники рынка обратили внимание на заявления главы правительства Михаила Мишустина. Он заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, при этом нефтегазовые доходы бюджета существенно опережают прошлогодние значения. Исполнение бюджета по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, резюмировал он.

Стоимость нефти к 16.30 мск повышалась на 0,5%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) терял 0,1%, до 105 пунктов, однако он остается около многомесячных максимумов, что сигнализирует о падении глобального спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Рост нефтяных котировок позволит несколько улучшить ситуацию с экспортом, а ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ окажет давление на потребительский спрос, ограничив импорт, рассчитывает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Все вместе несколько улучшит ситуацию с торговым балансом. Однако поддержка для рубля от этого будет ограниченной из-за сложностей с возвратом экспортной выручки и притоком "токсичной" валюты, структурного ухудшения финансового счета, оттока капитала через импорт и так далее", — добавляет он.

Банк России в обзоре рисков финансовых рынков дает понять, что роль торговых потоков для колебаний курса рубля остается высокой, замечает Евгений Кошелев из Росбанка. "В то же время регулятор не делает акцента на структурных проблемах. Текущих мер явно не хватает для снижения их влияния на рубль", — добавляет он.