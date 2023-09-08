2023-09-08T19:09:31+03:00
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2023-09-08T19:09:31+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230908/841697218.html
Курс доллара падает к евро, но может и эту неделю закончить в плюсе
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Курс доллара снижается в пятницу вечером по отношению к евро, однако может завершить восьмую подряд неделю в плюсе – впервые за 9 лет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 08.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мир, курс доллара, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу вечером по отношению к евро, однако может завершить восьмую подряд неделю в плюсе – впервые за 9 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара, курс доллара к иене — до 147,66 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 104,93 пункта.
С понедельника евро подешевел к доллару примерно на 0,6%, при сохранении текущей динамики это станет восьмой неделей снижения для европейской валюты. В последний раз такое наблюдалось летом 2014 года.
В то же время аналитики отмечают "чрезмерное" внимание инвесторов к доллару, что может привести к коррекции.
"Доллар стал довольно перекупленным и чрезмерно любимым. Поэтому он уже созрел для отката. Настроения по отношению к доллару достигли экстремальных уровней, и это не оставляет покупателей для его роста, по крайней мере, в ближайшей перспективе", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли (Matt Maley).