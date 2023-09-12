МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля повысит стоимость кредитов как минимум на 0,5 п.п., — такие расчеты привел "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Центробанк оценил влияние цифрового рубля на динамику банковских ставок

Он привел данные Банка России, согласно которым, на 1 августа нынешнего года клиенты держали в банковской системе около 95 трлн рублей, включая остатки на текущих счетах в 36 трлн рублей (на них, как правило, не начисляются проценты). По прогнозам АБР, из этой суммы после запуска цифрового рубля граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ порядка 15% за три года, что составляет 5,4 трлн рублей.

По мнению Войлукова, это приведет к дефициту ликвидности, которую Банк России пообещал восполнять за счет предоставления кредитов банкам.

Если предположить, что ключевая ставка в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, включая кредиты ЦБ, повысится на 0,5-0,53 п.п., оценил вице-президент АБР. Соответственно, на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц. А если при этом учесть прямые и косвенные затраты на запуск цифрового рубля, то стоимость денег для кредитования будет еще выше, подчеркнул Войлуков.

Опрошенные изданием эксперты продемонстрировали единство во мнении насчет роста ставок на банковские продукты с запуском цифрового рубля. Ранее в Банке России заявляли, что влияние цифрового рубля на ликвидность банков будет умеренным.