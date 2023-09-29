В четверг, 28 сентября, рубль продемонстрировал незначительные колебания в разные стороны. Курс доллара к рублю снизился на 0,11% до 96,80 рублей. Курс евро вырос на 0,24% до 102,21 рубля, юаня — на 0,72% до 13,30 рублей.

В ходе утренних торгов рубль укрепился до 96,51 рублей за доллар, а в дневной сессии ослаб до 97,28. К вечеру пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 96,80. По объемам торгов в основную сессию преобладала покупка доллара. Вероятно, в связи с завершением налогового периода участники рынка ожидают ослабления рубля.

Дополнительное давление на него оказало снижение цен на нефть. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне ожиданий возможного шатдауна в США в предстоящие выходные, если к субботе не будет согласован бюджет на 2024 год. За последние два неполных дня Brent подешевел на 3% до $93,26 за баррель. В четверг цена снизилась на 1,45% до $95,13.

По последним данным по ВВП США, экономика демонстрирует устойчивость с ростом на 2,1% во втором квартале. Оценка за третий квартал составляет 4,9% на фоне замедляющейся инфляции.

Большинство представителей ФРС придерживаются жесткой позиции, в то время как некоторые заняли более нейтральный подход.

В пятницу на торгах в Азии цена на нефть упала на 2% до $93,18 за баррель. Учитывая резкое снижение котировок, первая остановка ожидается на отметке $91,90. Если к концу дня цена удержится выше $92,60, то возможно восстановление до $97. "Бычий" тренд с целью $100 сохраняется. Рост замедлился так как на первый план вышли политические факторы.

Торги на Мосбирже открылись ростом рублевых пар. После завершения налогового периода рубль потерял поддержку. Учитывая фиксинг по нефти, есть риски ослабления рубля до 97,50 руб. за доллар к закрытию вечерней сессии.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,32%, до 3108,07 п., индекс РТС — на 1,18%, до 1011,04 п. На дневном ТФ зафиксировался сигнал на продолжение роста индекса Мосбиржи. По идее сейчас надо рассматривать восстановление до 3130 п. На фоне ослабления рубля. Но резкое падение цен на нефть заставит спекулянтов продавать акции нефтяных компаний. Если давление будет сильным, то индекс вряд ли покажет хороший рост. Больше склоняюсь к флэту до конца ноября в диапазоне 3000-3285 пунктов.