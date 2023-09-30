МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией повысило цены на черное золото и спровоцировало рост инфляции в Испании в сентябре, пишет испанское издание El Mundo. Вашингтон назвал ценовой потолок на нефть из России полезным инструментом

Журналисты издания полагают, что нефть снова играет важную роль в политике и в снижении инфляции в Европе. Особенно в Испании, где в сентябре уровень инфляции в годовом исчислении вырос до 3,5%, а в августе этот показатель составил 2,6% — и в США.

В этот четверг цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила 97 долларов за баррель (91,9 евро). За одну неделю она выросла на четыре доллара, информируют авторы El Mundo.

Издание считает, что резкий рост цены на нефть был спровоцирован решением президента России Владимира Путина сократить добычу нефти.

Для большинства европейский стран, подорожание нефти ведет к обеднению населения, повышению издержек компаний и росту инфляции, так как вырастут цены на топливо, уточняет испанское СМИ.

"Остается открытым вопрос, как долго цены на нефть будут оставаться на таком высоком уровне. Если, как мы ожидаем, это будет временный скачок, то его влияние на наш прогноз инфляции будет довольно слабым. Однако опасность заключается в том, что они будут оставаться высокими и дальше, то предприятия будут все чаще повышать цены, что приведет к тому, что они вновь окажут влияние на базовую инфляцию", — предупреждают эксперты о возможных эффектах второго порядка.

Касаемо следующего года, аналитики ожидают стабилизацию нефти на уровне около 95 долларов за баррель (90 евро). "Это, вероятно, повысит прогноз ЕЦБ по инфляции до 3,3% в следующем году (было 3,2%) и, что более важно, до 2,4% в 2025 году (было 2,1%). В результате возвращение к 2% будет отложено до 2026 года". Такая задержка в достижении целевого показателя в сочетании с тем, что рост цен на нефть может повлиять на инфляционные ожидания и вызвать эффекты второго порядка, "безусловно, усилит опасения ЕЦБ и сделает более вероятным не только дальнейшее повышение ставок, но и сохранение текущего уровня на более длительный срок", — пишут эксперты.

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