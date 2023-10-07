МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На следующей неделе доллар останется в пределах 98-101 рублей, а евро — в диапазоне 104-107 рублей. Вполне вероятно, что плавное отступление американской и единой валюты перед рублем начнется в начале второй половины осени. В третьей и четвертой декадах октября доллар имеет все шансы закрепиться ниже отметки 100 рублей и торговаться на отметках 94-99 рублей, а евро не превысит 100-105 рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Антирекорды рубля: до пиков августа

На следующей неделе доллар и евро, особенно доллар, могут откатиться назад. Китай возвращается с каникул, значит, возвращаются с каникул и китайские банки. Поэтому фактор избыточного спроса на доллар из-за временной невозможности осуществлять платежи в юанях уже не будет действовать. Но против рубля сейчас работают подешевевшая нефть и обсуждаемый в ЕС новый пакет санкций против российского бизнеса. Во второй половине октября рубль могут поддержать, как обычно, налоговый период и новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ (скорее всего, регулятор повысит ставку на 1 п.п. до 14% годовых).

Конфликт на ближнем Востоке может восстановить цену на нефть выше 90 долларов за баррель Brent.

ФРС примет решение по процентной ставке только в ноябре, поэтому в течение октября фактор ставок ФРС не будет влиять на рубль. Тем более, накопленные нерешенные проблемы в экономике и финансовой системе США останутся весьма острыми в октябре.

Нет повода для беспокойства, что повторится ситуация марта 2022 года, когда доллар будет безостановочно расти и уйдет намного выше 100 рублей. Бежать в обменники и покупать доллар по любой цене, ожидая, что он будет уже скоро стоить 200 рублей, бессмысленно.