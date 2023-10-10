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Малайзия перейдет на торговлю с Таиландом, Индонезией и КНР в нацвалюте
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Индонезия, Таиланд и Китай согласились использовать малайзийский ринггит в торговле с Малайзией. По данным газеты Malay Mail,... ПРАЙМ, 10.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, китай, таиланд, малайзия, индонезия, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Индонезия, Таиланд и Китай согласились использовать малайзийский ринггит в торговле с Малайзией.
По данным газеты Malay Mail, это стало результатом переговоров Малайзии с Китаем и странами АСЕАН во время саммита ассоциации, состоявшегося недавно в Джакарте.
"На данный момент нам удалось договориться об использовании местной валюты в торговле с Индонезией, Таиландом и Китаем", — отметил Ибрагим.
Премьер добавил, что Китай особенно приветствовал эту инициативу.
"Примерно 20-28% крупномасштабных инвестиций (Китая — ред.) на миллиарды ринггитов уже производятся в ринггитах, а не долларах. Таким образом, ринггит не обесценивается", — пояснил премьер.