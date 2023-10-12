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2023
https://1prime.ru/Forex/20231012/841958609.html
Доллар после указа Путина падает на 2,56 рубля до 97,52 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга резко растет после указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров: американская валюта снижается до 97,52 рубля,... ПРАЙМ, 12.10.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга резко растет после указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров: американская валюта снижается до 97,52 рубля, китайская — до 13,35 рубля, европейская — до 103,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Кабмин РФ в среду вечером сообщил, что президент России подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск падает на 2,68 рубля — до 97,52 рубля, юаня –на 36 копеек, до 13,35 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.
В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 96,46 рубля, юань – до 13,2 рубля (минимумы с 27 сентября), евро падал до 102,59 рубля — минимума с 29 сентября.