МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга резко растет после указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров: американская валюта снижается до 97,52 рубля, китайская — до 13,35 рубля, европейская — до 103,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Белоусов прокомментировал введенные президентом меры на валютном рынке

Кабмин РФ в среду вечером сообщил, что президент России подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск падает на 2,68 рубля — до 97,52 рубля, юаня –на 36 копеек, до 13,35 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 96,46 рубля, юань – до 13,2 рубля (минимумы с 27 сентября), евро падал до 102,59 рубля — минимума с 29 сентября.