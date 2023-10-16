МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития России по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024-2026 годах, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Аналитик предупредил об обратном развороте рубля

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля в 2024-2026 годах. С учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за доллар", — сказал Решетников.

Министерство также ожидает, что профицит торгового баланса РФ в текущем году составит 145 миллиардов рублей, что, по словам министра, соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы. В среднесрочной перспективе он, как ожидается, продолжит рост. "Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", — пояснил он.