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2023
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Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля в 2024 году
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Минэкономразвития России по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024-2026 годах, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на... ПРАЙМ, 16.10.2023
валюта, рынки, новости, минэкономразвития рф, курс валют, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития России по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024-2026 годах, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля в 2024-2026 годах. С учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за доллар", — сказал Решетников.
Министерство также ожидает, что профицит торгового баланса РФ в текущем году составит 145 миллиардов рублей, что, по словам министра, соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы. В среднесрочной перспективе он, как ожидается, продолжит рост. "Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", — пояснил он.