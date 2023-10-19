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2023
https://1prime.ru/Forex/20231019/842023357.html
Белорусский посол спрогнозировал рост доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
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Доля расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнет 83% по итогам года, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Важная тема —... ПРАЙМ, 19.10.2023
валюта, рынки, финансы, новости, нацвалюты, белоруссия, еаэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнет 83% по итогам года, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Важная тема — переход на национальные валюты. Он ускорился в 2022 году. По итогам этого года ожидаем, что доля будет 83%. Если раньше традиционно в этом плане более быстро двигалась Белоруссия и Россия в своей взаимной торговле, то сейчас видно, что и другие члены союза очень активно подключаются к этому процессу", — отметил Крутой на сессии международного форума "Сделано в России".
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В этом году в органах союза председательствует Россия.