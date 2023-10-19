МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнет 83% по итогам года, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Сечин призвал к расширению применения юаня и рубля в расчетах

"Важная тема — переход на национальные валюты. Он ускорился в 2022 году. По итогам этого года ожидаем, что доля будет 83%. Если раньше традиционно в этом плане более быстро двигалась Белоруссия и Россия в своей взаимной торговле, то сейчас видно, что и другие члены союза очень активно подключаются к этому процессу", — отметил Крутой на сессии международного форума "Сделано в России".

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В этом году в органах союза председательствует Россия.