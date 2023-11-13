МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Юанизация баланса клиентов-юрлиц Росбанка продолжает медленно расти, это говорит о том, что стабилизируются внешнеэкономическая и экономическая деятельности, заявила журналистам глава Росбанка Наталья Воеводина по итогам презентации о финансовых результатах кредитной организации за 9 месяцев 2023 года. Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT

"Продолжает медленно расти юанизация баланса (у клиентов юрлиц — ред.), она есть такая легкая. Она свидетельствует о том, что экономическая деятельность и внешнеэкономическая деятельность устаканиваются, стабилизируются", — сообщила Воеводина.

Так, в третьем квартале в банке был замечен тренд на увеличение портфеля юаней корпоративных клиентов. За девять месяцев 2023 года он вырос в 1,5 раза и на 1 ноября он составлял 7,2 миллиарда юаней. В целом доля юаней в общем портфеле средств клиентов-юрлиц в банке составляет 17%, добавила Воеводина.

Она отметила, что на фоне этого тренда банк планирует повышать ставки по депозитам в юанях для физических лиц, а также вводить депозиты сроком на 6, 12 и 18 месяцев. Согласно данным на сайте банка, сейчас клиенты могут открыть вклад в китайской валюте под 2,75% годовых на разные сроки, от 3 до 36 месяцев. В пресс-службе банка пояснили РИА Новости, что изменения коснутся вкладов сроком на 6, 12 и 18 месяцев.

Воеводина также отметила, что структура рубля и юаня в пассивах корпоративных клиентов на 1 ноября 2023 года составляет 75% на 25%, соответственно. При этом в пассивах физлиц юань занимает долю в 9%. "В 2022 году физические лица уходили из не рублей и меняли доллары и евро на юани. И вот эта некая фонда была и она остановилась. То есть сейчас как будто бы большого притока в юаневые пассивы со стоны физических лиц нет… Сейчас мы повысим ставки, и думаю, что будет новый приток в юани со стороны физических лиц", — заключила она.

Ранее в понедельник в Росбанке сообщили, что чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года составила 29 миллиардов рублей по МСФО, что в 6 раз выше прибыли за весь 2022 год.

Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.