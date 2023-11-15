МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Тестирование операций в цифровом тенге открывает новые возможности для переводов между Казахстаном и Россией, при этом по международному законодательству о борьбе с финансированием терроризма данные по таким трансграничным переводам будут открыты и другим странам, в частности США, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В Казахстане запустили цифровой тенге

Сегодня Национальный банк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Российский регулятор запустил тестирование цифрового рубля раньше: оно официально стартовало в августе этого года. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, технологическая готовность к международным операциям с цифровым рублем тоже уже есть.

"Появится новое платежное средство с большими возможностями контроля над платежами со стороны ЦБ Казахстана. При этом, в соответствии с международными договорами, эта информация будет доступна как России, так и США. Речь о всей технической информации о платеже: источник, получатель, сумма, основание и тому подобное. Это регулируется международным законодательством о борьбе с финансированием терроризма", — отметил Пермяков.

Для России, по его мнению, эффект от таких операций неоднозначный. "Если Казахстан начнет форсировать переход на электронную валюту в международных расчетах, то для нас это плохая новость. Это повысит контролируемость международных расчетов. Независимость системы напрямую зависит от независимости, в первую очередь политической, эмитента. Что в случае с Казахстаном неочевидно", — рассуждает эксперт.

В целом, по словам Пермякова, цифровой тенге даст регулятору Казахстана большие возможности по управлению потоками, например, ЦБ может определить, для каких целей выпустили конкретно эти электронные деньги, может заблокировать не только операцию, но и сами электронные деньги в любом банке, подключенном к системе расчетов.