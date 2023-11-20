МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Аргентина может отказаться от национальной валюты песо и перейти на доллар США после победы на выборах в Аргентине либертарианца Хавьера Милея, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Аргентина не будет вводить санкции против России

В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.

Если Аргентина откажется от собственной валюты, то она присоединится у девяти странам, где уже используют доллар на официальном уровне. Помимо самих США, валюту используют Панама (с 1904 года), Микронезия, Маршалловы Острова и Палау (с 1944 года), Восточный Тимор и Эквадор (с 2000 года) и Сальвадор (2001 год). Последним перешло на доллар Зимбабве в 2009 году.

В случае, если Аргентина начнет переход в декабре, она станет первой за 14 лет страной, которая введет у себя американскую валюту. Также страна станет крупнейшей после США юрисдикцией, использующей доллар в качестве внутренней валюты. Ее ВВП по итогам прошлого года составил 633 миллиарда долларов, что почти в 5,5 раза больше, чем у крупнейшей на данный момент экономики, перешедшей на доллар — Эквадора (115 миллиардов долларов) и в 30 раз больше зимбабвийской экономики (20,7 миллиарда долларов). Аргентина не вступит в БРИКС, заявила кандидат на пост главы МИД

Как и Аргентина, Эквадор и Зимбабве перешли на доллар из-за высокой инфляции. В Эквадоре на момент перехода она достигала 91%, и стране понадобилось четыре года, чтобы довести ее до 1,9%.

В Зимбабве инфляция в 2008 году достигла 79,6 миллиарда процентов в месяц, но уже в 2009 году страна перешла к годовой дефляции в 7,7%. При этом использование доллара не уберегло страну от нового витка роста цен, начавшегося в 2018 году, — тогда инфляция разогналась в 12 раз. Зимбабвийское правительство даже пыталось отказаться от доллара в 2019 году, но в итоге продлило его использование до 2030 года. В Аргентине в октябре инфляция составила 142,7% годовых.