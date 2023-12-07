МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Валютные ограничения в России — это временное решение, они дали свой результат и будут постепенно уходить, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Валютные ограничения краткосрочно скажутся на курсе рубля, заявила глава ЦБ

"Те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить, и в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полостью", — сказал министр.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.