Предновогодний сюрприз: "Роснефть" и АФК "Система" заключили мир

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN и АФК "Система" AFKS за неделю до Нового года урегулировали судебный спор, длившийся почти восемь месяцев.

В пятницу вечером стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" BANE 100 миллиардов рублей из собственных и заемных средств до 30 марта 2018 года, тогда как только по первому иску нефтекомпаний суд обязал "Систему" выплатить более 136 миллиардов рублей, а общая сумма претензий составляла около 300 миллиардов рублей.

При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк SBER помогут АФК и ее "дочке" АО "Система-Инвест" в привлечении средств для осуществления выплат. После полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

Аналитики назвали условия мирового соглашения позитивным сюрпризом для АФК, которого рынок не ожидал.

"Я думаю, в целом это довольно неожиданно позитивный исход для АФК "Система" в данной ситуации. Никто в принципе такого позитивного сценария для них, мне кажется, не ждал", - прокомментировал аналитик "Открытия" Александр Венгранович.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Арбитражный суд Москвы 2 мая зарегистрировал иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" о взыскании более 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест". Позднее суд включил в дело Башкирию в качестве соистца и принял увеличенные требования по иску — 170,6 миллиарда рублей.

Первое поражение в этом споре АФК потерпела в августе. Тогда арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей.

МИРОВАЯ И НОВЫЕ ИСКИ

В сентябре "Роснефть" предлагала следующие условия мирового урегулирования спора: АФК "Система" выплачивает признанный судом ущерб в 136,3 миллиарда рублей, а "Роснефть" не требует увеличения суммы взыскания и не предъявляет новые претензии. В начале декабря "Роснефть" сообщила, что в качестве посредника в переговорах с АФК "Система" по мирному урегулированию был привлечен РФПИ, однако усилия по примирению сторон не дали результата.

В декабре совместно с "Башнефтью" "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии новый иск к АФК и ее "дочке" - АО "Система-Инвест" - на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

АФК "Система", в свою очередь, в декабре подала в Арбитражный суд Москвы встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.

ПЕРВЫЙ ИСК ЗАМАЯЧИЛ ВЫПЛАТАМИ

На августовское решение арбитража Башкирии о взыскании с "Системы" 136,3 миллиарда рублей апелляционные жалобы подала как АФК, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения своих требований в 170,6 миллиарда рублей.

18 декабря Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение башкирского суда. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

АФК "Система" 18 декабря заявляла, что планирует исполнить решение суда "в установленном законом порядке". При этом компания одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда, подав кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.

В АФК не уточняли, за счет каких средств планируют выплатить "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября 2017 года АФК "Система" обладала свободными 20,4 миллиардами рублей, включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты. Кроме того, по итогам 2016 года АФК должна получить 9,8 миллиарда рублей дивидендов от дочерних предприятий – МТС MTSS(51,93% акций) и БЭСК (100% акций), но доступ к ним ограничен из-за ареста этих активов в рамках судебного спора.

Аналитики отмечали, что у корпорации, все активы которой арестованы, немного вариантов для выплаты суммы иска. Сергей Либин из Райффайзенбанка полагал, что практически всю сумму нужно будет брать в кредит.

В рамках первого иска башкирский арбитраж в июне по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие "Системе" и "Системе-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, запретив распоряжение ими.

При этом в рамках декабрьского иска в качестве обеспечительной меры суд арестовал следующие активы АФК: 52,09% акций ПАО "Детский мир", 90,5% акций в АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие". Определение суда ограничивает право ПАО "АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода (дивидендов) по арестованным ценным бумагам и долям.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

Аналитики считают условия мирового соглашения АФК "Система" с "Роснефтью" и "Башнефтью" позитивным исходом для корпорации, которого рынок не ждал.

"Если мировое соглашение будет выполняться, это хорошо для "Системы" относительно того решения суда, которое уже вышло, и последующих судов. Рынок опасался, что "Система" может проиграть… Поэтому, безотносительно справедливости этого решения, это позитивный сюрприз для АФК", - сказал аналитик "Уралсиб Кэпитал" Константин Белов.

С ним согласен Александр Венгранович из "Открытия". "Судя по сегодняшней динамике акций, наверное, участники рынка что-то такое уже ожидали. Я думаю, в целом это все равно довольно неожиданно позитивный исход для АФК "Система" в данной ситуации. Никто в принципе такого позитивного сценария для них, мне кажется, не ждал", - сказал Венгранович.

Акции АФК к закрытию торгов пятницы подорожали на 16,74% - до 9,62 рубля. Днем они подскакивали на 23,8%, до 11,9 рубля - максимума с 7 декабря.

Аналитики уверены, что для АФК выплата 100 миллиардов рублей некритична и не отразится на ее финансовом положении.

"Мы всегда говорили, что даже сумма в 136 миллиардов рублей - это и большая сумма, но она для" Системы" не критическая, а 100 миллиардов рублей - еще меньше", - рассуждает Белов.

"Учитывая все условия, в том числе то, что Сбербанк и РФПИ предоставят финансирование, это "Системе" сделать, в принципе, будет несложно, никаких рисков для их финансовой устойчивости не создается. При этом я считаю, что даже активы другие никак не будут затронуты", - считает Венгранович.

"Да, будет дополнительная долговая нагрузка, "Системе" в принципе придется практически весь денежный поток от МТС тратить на процентные расходы и погашение долга. То есть довольно тяжелая будет в целом ситуация для АФК, но за счет монетизации части активов в будущем – путем IPO и так далее – они, я думаю, смогут добиться того, чтобы долговую нагрузку со временем снизить", - добавил аналитик.

Сама АФК сообщила, что обязуется выплатить башкирской компании 100 миллиардов рублей до 30 марта 2018 года из собственных и заемных средств.