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ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, купив 2,5% – СМИ


Энергосети / Рынки

БАКУ, 16 фев /ПРАЙМ/. Американская нефтяная компания ExxonMobil вошла в состав акционеров BTC Co., которая управляет нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает в пятницу агентство Trend со ссылкой на отчет компании BP по итогам деятельности в Азербайджане в 2017 году.

По данным агентства, ExxonMobil приобрела 2,5% акций у компании CIECO.

"Сделка уже состоялась", - уточняет Trend.

Другими акционерами BTC Co, которая была учреждена в августе 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1%), AzBTC (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%) и ONGC (2,36%).

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года. Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

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