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Более 50 компаний примет участие во встрече ОПЕК со "сланцевиками" США


Компании / Нефть / Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН (США), 6 мар - ПРАЙМ. Свыше 50 нефтегазовых компаний примет участие во встрече ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам встречи.

ОПЕК и нефтяные компании США позднее в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник мск) проведут совместный неформальный ужин. При этом первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Ожидается свыше 50 компаний", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что нефтегазовые компании других стран, помимо США, могут также принять участие в этой встрече.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что организация и американские производители сланцевой нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт друг с другом. Именно это и будет целью их новой встречи, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

При этом министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в воскресенье сообщил РИА Новости, что ОПЕК ничего не ждет от встречи с производителями сланцевой нефти США в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне. Главной целью встречи будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти.

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Сокращение добычи нефти

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