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Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 26 мар /ПРАЙМ/. Торги фьючерсами, номинированными в юанях, официально начались на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange), сообщает агентство Синьхуа.

"Китай в понедельник запустил торги банковыми нефтяными фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов", - говорится в сообщении агентства.

Ранее о планах начать 26 марта торги юаневыми нефтяными фьючерсами сообщал комитет по управлению и контролю над ценными бумагами Китая.

Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке "черного золота" региона. При этом КНР, по данным американского управления энергетической информации (EIA), по итогам 2017 года стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 миллиона баррелей в день против 7,9 миллиона баррелей в день в США.

В настоящий момент наиболее используемыми нефтяными фьючерсными контрактами являются контракты на нефть марки WTI, которыми торгуют на нью-йоркской фьючерсной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Кроме того, широко используются фьючерсы на нефть марки Brent, которые предлагаются на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне. Фьючерсы на нефть марки WTI являются важным компонентом при ценообразовании на рынке "черного золота" в Америке, в то время как фьючерсы на нефть Brent играют важную роль для цен в таких регионах как Ближний восток, Европа и Азия.

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