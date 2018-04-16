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Акции "Русала" обрушились до исторического минимума, потеряв 20%


Акции / Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Акции российской компании "Русал" (основной владелец - попавший под санкции США Олег Дерипаска) потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Торги на 11.255 (6.05 по московскому времени) обрушили бумаги российского алюминиевого гиганта на 20,1% - до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию.

До этих торгов самой низкой отметкой акций компании на этой бирже была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016г), 2,13 доллара (17 января 2016г) и 2,19 доллара (17 ноября 2013г).

Напомним, что Вашингтон 6 апреля ввел новые санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Также в список попали некоторые высокопоставленные российские чиновники и главы госкомпаний.

Фондовые рынки отреагировали на информацию весьма отрицательно. В тот день акции "Русала" падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40-50%. Затем бумаги смогли несколько отыграть позиции, но не в полной мере.

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