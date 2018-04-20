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Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+ и сотрудничество в нефтегазовой и атомной сферах


Энергосети / Мировая экономика

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили сделку ОПЕК+, а также взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, сотрудничество в области геологоразведки и атомной энергетики, говорится в релизе российского ведомства.

В частности, отмечается, что в ходе встречи Новак позитивно оценил действие соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на рынок.

"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран-производителей нефти по вопросу реализации венских соглашений о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", - приводятся слова Новака в сообщении Минэнерго РФ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

В саудовском городе Джедда в пятницу, 20 апреля, состоится очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций по его корректировке. В состав комитета входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла, Алжир и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах президентствующей в ОПЕК страны). В нынешней встрече ожидается также участие профильных министров из Ирака, Казахстана, Брунея.

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