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BP договорилась с AGDC об условиях продажи газа на Аляске


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 8 мая /ПРАЙМ/. Британская BP договорилась с компанией Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) о ключевых условиях продажи газа с проектов Prudhoe Bay и Point Thomson на Аляске, сообщила AGDC.

В том числе стороны договорились о цене и объемах, уточнила компания. Окончательное долгосрочное соглашение о покупке доли газа BP в 30 триллионов кубических футов должно быть подписано в 2018 году.

BP владеет 26% в Prudhoe Bay, крупнейшем нефтегазовом месторождении Северной Америки, а также 32% в соседнем Point Thomson. Партнерами компании по проектам являются Exxon Mobil и ConocoPhillips.

"Соглашение является значительным шагом в продвижении проекта Аляска СПГ. У нас есть клиенты, мы продвинулись в переговорах по трубопроводу с регуляторами и финансистами, и теперь у нас есть соглашение о продаже и поставках газа. Я жду продолжения переговоров по обеспечению поставок с другими производителями проекта North Slope", - отметил президент AGDC Кит Мейер, чьи слова приводятся в сообщении.

Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о начале строительства нефтепровода из США в Мексику и о дополнительных поставках газа в Южную Корею. Позже AGDC подписала меморандум о взаимопонимании с корейской KOGAS о инвестициях в проект Аляска СП.

Осенью прошлого года китайские Sinopec, Bank Of China и China Investment Corp. подписали соглашения по разработке газовых проектов на Аляске на сумму 43 миллиарда долларов.

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