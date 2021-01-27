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Основные биржевые индексы США незначительно снизились
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Основные биржевые индексы США незначительно опустились на закрытии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 00.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на... ПРАЙМ, 27.01.2021
новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США незначительно опустились на закрытии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,07%, до 30937,89 пункта, аналогично упал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 13626,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, до 3849,55 пункта.