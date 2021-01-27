ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США незначительно опустились на закрытии, свидетельствуют данные торгов.

" Конный конвой у Нью-Йоркской фондовой биржи

Биржи США растут на корпоративных новостях и в ожидании заседания ФРС

По состоянию на 00.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,07%, до 30937,89 пункта, аналогично упал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 13626,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, до 3849,55 пункта.