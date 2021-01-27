27 января — Dow Jones. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением, тогда как инвесторы готовились к очередной порции отчетности крупнейших компаний. Биржи США растут на корпоративных новостях и в ожидании заседания ФРС

S&P 500 снизился на 5,74 пункта, или на 0,2%, до 3849,62 пункта, после того, как достиг нового внутридневного рекорда на отметке 3870,90 пункта. Nasdaq Composite опустился на 9,93 пункта, или на 0,1%, до 13626,06 пункта, а Dow Jones Industrial Average упал на 23 пункта, или на 0,1%, до 30937,04 пункта.

В последние недели рынок акций демонстрировал стабильный рост. Инвесторы будут внимательно следить за тем, смогут ли результаты компаний превзойти ожидания аналитиков, обеспечив новый катализатор для роста.

"В пользу рынка работает стабильность общей тенденции к экономическому росту, и это, по всей видимости, выльется в позитивную отчетность, – полагает Шокат Бунглавала, директор по смешанным классам активов в Goldman Sachs Asset Management. – Предполагается, что во второй половине года отложенный спрос стимулирует еще более сильный рост экономики".

На этой неделе будет пик сезона отчетности в США. Акции промышленного конгломерата General Electric выросли на 2,7%, после того как он превысил прогнозы по выручке и свободному денежному потоку за 4-й квартал.

Акции Johnson & Johnson, которая сообщила об улучшении продаж в минувшем квартале, повысились на 2,7%. Ее совокупная выручка выросла благодаря результатам фармацевтического подразделения. Акции аэрокосмической и оборонной компании Raytheon Technologies подорожали на 1,4% благодаря тому, что ее прибыль и выручка за 4-й квартал превзошли ожидания.

После закрытия сессии свои отчеты опубликовали Starbucks, Microsoft и Texas Instruments.

В Starbucks сообщили, что скорректированная прибыль на акцию составила 61 цент, превзойдя ожидания аналитиков. При этом в компании заявили, что закрытие кофеен из-за Covid-19 негативно отразилось на бизнесе.

Microsoft сообщила о росте прибыли за последний квартал, а также росте продаж на 17%. Бумаги компании после закрытия основной сессии подорожали на 5,0%.

Texas Instruments тоже отчиталась о росте прибыли.

В среду финансовую отчетность выпустят ведущие технологические компании, включая Apple, Tesla и Facebook.

Акции GameStop подорожали более чем на 92% на фоне резкого роста спроса со стороны индивидуальных инвесторов, интерес которых подогрели дискуссии в социальных сетях. Акции GameStop вчера резко колебались, а с начала года набрали свыше 300%. Это очередной пример того, как ажиотаж среди розничных инвесторов приводит к избыточным колебаниям котировок.

Акции разработчика ПО и сервисов BlackBerry, которые пользуются популярностью у индивидуальных инвесторов, подорожали на 0,5%. Бумаги Etsy по итогам сессии снизились на 2,1%, тогда как ранее отметились приростом после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter: "А мне нравится Etsy".

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 1,039% против 1,038% в понедельник.

Вышедший во вторник индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в январе вырос до 89,3 с 87,1 в декабре, указывая на возросший оптимизм потребителей относительно перспектив американской экономики.

Кроме того, опубликованные во вторник данные показали, что рост цен на жилье в США в конце 2020 года ускорился. С начала года по конец ноября общенациональный индекс цен на жилье S&P/CoreLogic/Case-Shiller вырос на 9,5%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,6%. Акции UBS Group выросли на 2,8% после того, как банк объявил о новой программе выкупа акций стоимостью до 4,5 млрд долларов и превзошел ожидания по результатам за 4-й квартал.

Туристический и транспортный секторы пострадали из-за опасений насчет скорости распространения вакцин от коронавируса и сроков возобновления нормальной работы экономики в некоторых странах. Бумаги производителя авиадвигателей Rolls-Royce упали на 3,4% до минимума в этом году.

Азиатские рынки растеряли часть прироста, набранного за первые недели этого года. Гонконгский Hang Seng упал на 2,6% на фоне снижения акций Tencent Holdings на 6,3%, которые откатились с рекордного максимума, достигнутого на прошлой сессии. Китайский Shanghai Composite опустился на 1,5%, японский Nikkei 225 – на 1%, южнокорейский Kospi Composite – на 2,1%.

Народный банк Китая во вторник неожиданно вывел из китайской финансовой системы 78 млрд юаней (12 млрд долларов) посредством операций на открытом рынке. Это не соответствует ожиданиям, согласно которым в преддверии китайского Нового года банковская система обычно нуждается в дополнительных ликвидных средствах.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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