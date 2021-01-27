МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 18 по 24 января подскочил на 8,1 пункта — до 77,5 пункта. Сильнее рост был только раз за все время расчета — в начале октября. Россияне в январе больше тратили на базовые продукты

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали медицинские маски – по ним он подскочил на 31% и составил 93 рубля. Также вырос средний чек по кусковому мылу (на 14%, до 83 рублей), перчаткам (на 10%, до 138 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 61 рубля) и гречке (на 1%, до 81 рубля). По лимонам он сохранился на прежнем уровне (46 рублей), а по антисептикам снизился – на 1%, до 298 рублей. Стало известно, на что россияне тратят микрозаймы

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 8,1 пункта и составил 77,5 пункта.

Сильнее рост был только на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года, когда он составил 9,4 пункта. Подобных резких падений тоже было всего два — на новогодней неделе, с 4 по 10 января 2021 года, он упал на 8,3 пункта, а рекордным остается падение майских праздников, недели с 4 по 10 мая 2020 года, в 10,5 пункта.

Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе в среднем прибавили 18%, ажиотажный спрос зафиксирован также по медицинским маскам (рост на 45%). Продажи антисептиков выросли на 34%, перчаток – на 17%, гречки — на 11%, лимонов — на 4%, туалетной бумаги — на 3%.

"Вторая рабочая неделя после новогодних праздников, которая совпала с периодом выплаты части заработной платы, закономерно отразилась на объеме традиционных покупок в магазинах. Россияне активно пополняли запасы средств индивидуальной защиты и других товаров повседневного спроса", — пояснили аналитики "Платформы ОФД".