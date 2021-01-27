МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. Доверие инвесторов к экономике Германии в январе выросло лучше прогноза

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до минус 7,9 пункта. Показатель января был пересмотрен до минус 7,5 пункта с минус 7,3 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в январе снизился до 1,3 пункта с 4,4 пункта в декабре. Индекс ожидания роста заработных плат в январе упал до минус 2,9 пункта с 3,6 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" рухнула до 0 пунктов с 36,6 пункта в декабре.

"Закрытие ресторанов и больших частей розничного сектора в середине декабря 2020 года оказало такое же разрушительное воздействие на потребительские расходы, как во время первого локдауна прошлой весной. В настоящее время готовность потребителей покупать находится по нулевой отметке", — говорится в релизе.