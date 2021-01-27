МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с 5 января на ослаблении рубля к американской валюте и ухудшении внешнего фона, следует из данных торгов.

Долларовый индекс РТС к 15.02 мск снижался на 1,41%, до 1402,9 пункта и уже опускался до 1399,77 пункта, рублевый индекс Мосбиржи — на 0,66%, до 3368,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 57 копеек, до 75,65 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 91,64 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 55,74 доллара за баррель.