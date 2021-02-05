МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем торговли акциями на Санкт-Петербургской фондовой бирже в прошлом месяце впервые за все время превзошел объем торговли Московской фондовой биржи. Об этом сообщают ИноСМИ со ссылкой на издание Bloomberg. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Как стало известно, в январе объем торгов на Санкт-Петербургской бирже достиг 36,1 миллиарда долларов. На Московской бирже, которая в основном занимается российскими ценными бумагами, объем торгов за тот же период составил 30,2 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что на питерской бирже можно торговать акциями иностранных компаний, бумаги GameStop, цена на которые взлетела в январе на 1625%, там не доступны. Напомним, что столь резкое повышение котировок этой компании произошло потому, что розничные трейдеры использовали возможности форумов онлайновой платформы Reddit, а также торговых программных приложений и в результате потеснили на бирже хедж-фонды Уолл-стрита с их установками на падение котировок (short-selling).

Однако акции других компаний, включая Bed Bath & Beyong Inc. и American Airlines Group Inc., можно покупать на Санкт-Петербургской бирже, поэтому сделки с ними резко выросли в последнюю неделю января. По словам Павла Пахомова, главы ее аналитического отдела, общий объем продаж в течение месяца увеличился на несколько процентных пунктов, что и позволило Санкт-Петербургской бирже занять лидирующие позиции.

"Все это произошло из-за ситуации с компанией GameStop. Торговля этими ценными бумагами и дестабилизация рынка привели в целом к повышенной активности клиентов — по всему спектру акций", — отметил он.

Как и дневные трейдеры во всем мире, русские торговцы стали использовать онлайновых брокеров для компенсации низких депозитных ставок, а также для увеличения своих доходов во время пандемии коронавируса и преодоления последствий локдауна. В целом, Санкт-Петербургская биржа, по данным ее веб-сайта, предлагает ценные бумаги 1523 иностранных эмитентов.