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Биржи США выросли на позитивных новостях
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Биржи США выросли на позитивных новостях, высокотехнологичный индекс NASDAQ подскочил на 3,7% после коррекции, свидетельствуют данные торгов по итогам вторника. По состоянию на... ПРАЙМ, 10.03.2021
новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на позитивных новостях, высокотехнологичный индекс NASDAQ подскочил на 3,7% после коррекции, свидетельствуют данные торгов по итогам вторника.
По состоянию на полночь мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс DJIA, бывший в лидерах роста днем ранее, вырос всего на 0,09%, до 31832,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,42%, до 3875,47 пункта, а NASDAQ скакнул на 3,69%, до 13073,82 пункта.
Поддержку индексам оказывает стабилизация доходности гособлигаций США, что снижает опасения по инфляции, а также готовящееся в конгрессе принятие пакета поддержки экономики.