ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на позитивных новостях, высокотехнологичный индекс NASDAQ подскочил на 3,7% после коррекции, свидетельствуют данные торгов по итогам вторника. Биржи Европы растут на ожиданиях по восстановлению экономики

По состоянию на полночь мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс DJIA, бывший в лидерах роста днем ранее, вырос всего на 0,09%, до 31832,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,42%, до 3875,47 пункта, а NASDAQ скакнул на 3,69%, до 13073,82 пункта.

Поддержку индексам оказывает стабилизация доходности гособлигаций США, что снижает опасения по инфляции, а также готовящееся в конгрессе принятие пакета поддержки экономики.