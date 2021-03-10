10 марта — Dow Jones. Акции технологических компаний росли во вторник, способствуя восстановлению индекса Nasdaq Composite, который днем ранее перешел на территорию коррекции. Азиатские фондовые биржи закрылись без единой динамики

Инвесторы, судя по всему, устремились к ряду акций, наиболее пострадавших во время распродажи. Бумаги Tesla, PayPal Holdings, Nvidia и других технологических фирм, которые в последние сессии сильно просели, теперь растут. Инвесторы в целом переходят от акций роста к акциям компаний, которые с большей вероятностью извлекут выгоду от подъема экономики, но ранее не наблюдалось подхода, при котором инвесторы покупают акции из соображений снижения их цены.

В последние недели технологический сектор попал под давление, поскольку волна продаж на рынке гособлигаций привела к росту их доходности. Это побудило инвесторов задуматься о высоких оценках в технологическом секторе. Сейчас же распродажа на рынке облигаций, судя по всему, приостановилась. Доходность 10-летних американских бондов опустилась до 1,538%. В понедельник она достигла 1,594%, максимума более чем за год.

По мнению инвесторов, стабилизация на рынках облигаций, вероятно, поможет акциям технологических компаний вернуть часть утраченных позиций. Фондовые управляющие ожидают, что многие компании в секторе продолжат выигрывать от возросшей популярности покупок в интернете и потреблению средств аудиовизуальной информации, развлечений и другого контента дома, несмотря на смягчение карантинных ограничений.

"Сейчас инвесторы готовы покупать при каждом откате, – пояснил Дэниел Моррис, старший рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management. – Никто не изменил свою точку зрения на технологический сектор в долгосрочной перспективе. Все полагают, что дела у технологических компаний будут идти хорошо, просто их акции были действительно дорогими".

На момент написания обзора Nasdaq вырос на 3,7%, S&P 500 –на 1,4%, а Dow Jones Industrial Average повысился примерно на 20 пунктов, или 0,1%.

Американские законодатели позднее на этой неделе могут принять очередной пакет стимулирующих мер стоимостью 1,9 трлн долларов для борьбы с последствиями пандемии. Это укрепило уверенность инвесторов в перспективах экономики и повысило спрос на акции компаний, которые, вероятно, выиграют от экономического восстановления, например, банков и нефтегазовых фирм.

В результате этих изменений DJIA – в котором больший вес приходится на циклические секторы – в понедельник по итогам торгов достиг второго по величине уровня в истории.

Рост S&P 500 возглавили акции Tesla, набравшие 19%. Их потери за месяц сократились и составляют менее 30%. Акции Roku выросли на 10%, акции Square прибавили 11%.

Акции Apple выросли на 4,4%, акции Amazon – на 4,3%, акции Facebook – примерно на 5%.

Повысились 10 из 11 секторов S&P 500. Акции нефтегазовых и финансовых компаний, которым инвесторы отдавали предпочтение во время распродажи в технологическом секторе, упали 1%.

Акции GameStop подскочили более чем на 21%. Акции компании растут второй день подряд на фоне новостей о том, что ее совет назначил сооснователя GameStop Райана Соэна главой комитета, который будет заниматься преобразованиями.

Теперь некоторые инвесторы полагают, что рынки облигаций могут успокоиться: после резкого роста доходности спрос на американский госдолг восстанавливается. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в начале года составляла всего 0,915%.

"На наш взгляд, основная часть изменений в доходности облигаций уже позади, – говорит Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. – Мы полагаем, что при такой доходности появятся новые покупатели. Это обычно стабилизирует уровень доходности".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%.

В Азии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно. Shanghai Composite упал на 1,8%, а южнокорейский Kospi снизился на 0,7%. Японский Nikkei 225 вырос на 1%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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