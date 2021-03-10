10 марта — Dow Jones. Акции технологических компаний росли во вторник, способствуя восстановлению индекса Nasdaq Composite, который днем ранее перешел на территорию коррекции.
Инвесторы, судя по всему, устремились к ряду акций, наиболее пострадавших во время распродажи. Бумаги Tesla, PayPal Holdings, Nvidia и других технологических фирм, которые в последние сессии сильно просели, теперь растут. Инвесторы в целом переходят от акций роста к акциям компаний, которые с большей вероятностью извлекут выгоду от подъема экономики, но ранее не наблюдалось подхода, при котором инвесторы покупают акции из соображений снижения их цены.
В последние недели технологический сектор попал под давление, поскольку волна продаж на рынке гособлигаций привела к росту их доходности. Это побудило инвесторов задуматься о высоких оценках в технологическом секторе. Сейчас же распродажа на рынке облигаций, судя по всему, приостановилась. Доходность 10-летних американских бондов опустилась до 1,538%. В понедельник она достигла 1,594%, максимума более чем за год.
По мнению инвесторов, стабилизация на рынках облигаций, вероятно, поможет акциям технологических компаний вернуть часть утраченных позиций. Фондовые управляющие ожидают, что многие компании в секторе продолжат выигрывать от возросшей популярности покупок в интернете и потреблению средств аудиовизуальной информации, развлечений и другого контента дома, несмотря на смягчение карантинных ограничений.
"Сейчас инвесторы готовы покупать при каждом откате, – пояснил Дэниел Моррис, старший рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management. – Никто не изменил свою точку зрения на технологический сектор в долгосрочной перспективе. Все полагают, что дела у технологических компаний будут идти хорошо, просто их акции были действительно дорогими".
На момент написания обзора Nasdaq вырос на 3,7%, S&P 500 –на 1,4%, а Dow Jones Industrial Average повысился примерно на 20 пунктов, или 0,1%.
Американские законодатели позднее на этой неделе могут принять очередной пакет стимулирующих мер стоимостью 1,9 трлн долларов для борьбы с последствиями пандемии. Это укрепило уверенность инвесторов в перспективах экономики и повысило спрос на акции компаний, которые, вероятно, выиграют от экономического восстановления, например, банков и нефтегазовых фирм.
В результате этих изменений DJIA – в котором больший вес приходится на циклические секторы – в понедельник по итогам торгов достиг второго по величине уровня в истории.
Рост S&P 500 возглавили акции Tesla, набравшие 19%. Их потери за месяц сократились и составляют менее 30%. Акции Roku выросли на 10%, акции Square прибавили 11%.
Акции Apple выросли на 4,4%, акции Amazon – на 4,3%, акции Facebook – примерно на 5%.
Повысились 10 из 11 секторов S&P 500. Акции нефтегазовых и финансовых компаний, которым инвесторы отдавали предпочтение во время распродажи в технологическом секторе, упали 1%.
Акции GameStop подскочили более чем на 21%. Акции компании растут второй день подряд на фоне новостей о том, что ее совет назначил сооснователя GameStop Райана Соэна главой комитета, который будет заниматься преобразованиями.
Теперь некоторые инвесторы полагают, что рынки облигаций могут успокоиться: после резкого роста доходности спрос на американский госдолг восстанавливается. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в начале года составляла всего 0,915%.
"На наш взгляд, основная часть изменений в доходности облигаций уже позади, – говорит Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. – Мы полагаем, что при такой доходности появятся новые покупатели. Это обычно стабилизирует уровень доходности".
Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%.
В Азии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно. Shanghai Composite упал на 1,8%, а южнокорейский Kospi снизился на 0,7%. Японский Nikkei 225 вырос на 1%.
— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/Index/20210310/833196358.html