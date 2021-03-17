МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за период с 8 по 14 марта впервые за время его расчета не изменился, сохранившись на уровне предыдущей недели в 74,9 пункта. Бизнес предупредил о возможном росте цен на пшеницу и овощи

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средний чек на прошлой неделе сильнее всего вырос по антисептикам (на 10%, до 350 рублей). Также он увеличился по туалетной бумаге (на 3%, до 64 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 65 рублей) и перчаткам (на 2%, до 123 рублей). Вместе с тем он снизился по кусковому мылу (на 14%, до 82 рублей), лимонам (на 2%, до 46 рублей) и гречке (на 1%, до 82 рублей). Продукты могут подорожать из-за нового сбора

Таким образом, Covindex сохранился на уровне предыдущей недели и составил 74,9 пункта.

Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем снизились на 20%. Продажи мыла упали на 44%, медицинских масок — на 22%, лимонов — на 18%, перчаток — на 16%, гречки — на 13%, туалетной бумаги — на 12%, антисептиков – на 9%.

"Такое уменьшение объема покупок связано с высокой базой предшествующей недели, когда были "высокие продажи" в рамках праздничных трат. Это особенно заметно в категории мыла, где была высока доля подарочных вариантов товара, но после праздника она резко снизилась, что отразилось и на среднем чеке, и на денежном обороте", — пояснили аналитики "Платформы ОФД".