МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 апреля рос третью неделю подряд, поднявшись на 0,7 пункта – до 80,4 пункта. Coca-Cola намерена повысить цены на свою продукцию

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе вырос средний чек по антисептикам — на 12%, до 508 рублей. Также он подрос по туалетной бумаге (на 2%, до 64 рублей) и гречке (также на 2%, до 83 рублей). Опустился средний чек по медицинским маскам (на 6%, до 62 рублей), кусковому мылу (на 4%, до 79 рублей) и перчаткам (на 1%, до 122 рублей), а по лимонам сохранился на прежнем уровне (47 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,7 пункта и составил 80,4 пункта. Индекс увеличивается уже третью неделю подряд: на предыдущей неделе он прибавил 2,4 пункта.

Продажи всего набора в деньгах за неделю с 12 по 18 апреля в среднем снизились на 7%, а из всех товаров рост показали только антисептики (на 8%). Как пояснили аналитики, такой рост связан с закупками со стороны работодателей, которые обеспечивают нужды в санитайзерах для большего числа работников, выходящих в офис.