МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 19 по 25 апреля рос четвертую неделю подряд, поднявшись на 2,9 пункта – до 83,3 пункта. Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего рос средний чек по медицинским маскам – по ним он поднялся на 11% и составил 69 рублей. Также по сравнению с предшествующей неделей прибавили антисептики (на 4%, до 528 рублей), лимоны (на 4%, до 49 рублей), кусковое мыло (на 3%, до 81 рубля). Снизился средний чек только по перчаткам — на 2%, до 120 рублей. По туалетной бумаге и гречке он сохранился на прежнем уровне — 64 рубля и 83 рубля соответственно. В Кремле заявили о замедлении роста цен в России

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,9 пункта и составил 83,3 пункта. Это более заметное увеличение по сравнению с предшествующей неделей – тогда индекс прибавлял скромные 0,7 пункта.

При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 12%. Аналитики считают это результатом совпадения очередного цикла выплаты заработной платы и усиливающегося фактора ковид-напряженности, который связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в Европе и соседних странах.

Особенно заметно выросли продажи лимонов (на 18%). Продажи остальных товаров также ускорились: антисептиков (на 12%), медицинских масок (на 11%), перчаток и кускового мыла (на 13%), туалетной бумаги (на 11%), гречки (на 9%).

В связи с профилактическими работами в системах обработки информации "Платформы ОФД" и предстоящими майскими выходными данные по индексу в следующий раз будут опубликованы 12 мая сразу за две недели, с 26 апреля по 9 мая.