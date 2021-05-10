МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник побил исторический рекорд, впервые превысив психологическую отметку в 35 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75% — до 35039,99 пункта. Индекс впервые превысил 35 000 пунктов. На данный момент максимальным показателем за всю историю наблюдений является отметка в 35043,58 пункта. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3700 пунктов

Индекс DJIA растет уже шестую торговую сессию подряд. За это время он поднялся на 3,4%. При этом за апрель индекс вырос на 2,7%, а с начала года — почти на 15%. Аналитики связывают активный рост в основном с ожиданиями восстановления экономики после пандемии.

В то же время остальные индексы Уолл-стрит в понедельник коррекционно снижаются после пятничного роста: высокотехнологичный NASDAQ — на 1,63%, до 13526,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4227,8 пункта.

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