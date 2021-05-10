2021-05-10T18:49:16+03:00
2021-05-10T18:49:37+03:00
2021-05-10T18:49:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20210510/833629294.html
Индекс Dow Jones побил исторический рекорд
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник побил исторический рекорд, впервые превысив психологическую отметку в 35 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 10.05.2021
индекс, dow jones, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83228/73/832287383.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/73/832287383.jpg
https://1prime.ru/images/83228/73/832287380.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/73/832287380.jpg
https://1prime.ru/images/83228/73/832287377.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/73/832287377.jpg
https://1prime.ru/Index/20210510/833628431.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник побил исторический рекорд, впервые превысив психологическую отметку в 35 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75% — до 35039,99 пункта. Индекс впервые превысил 35 000 пунктов. На данный момент максимальным показателем за всю историю наблюдений является отметка в 35043,58 пункта.
Индекс DJIA растет уже шестую торговую сессию подряд. За это время он поднялся на 3,4%. При этом за апрель индекс вырос на 2,7%, а с начала года — почти на 15%. Аналитики связывают активный рост в основном с ожиданиями восстановления экономики после пандемии.
В то же время остальные индексы Уолл-стрит в понедельник коррекционно снижаются после пятничного роста: высокотехнологичный NASDAQ — на 1,63%, до 13526,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4227,8 пункта.
Читайте также:
Фьючерсы на индексы США в основном растут на общем оптимизме