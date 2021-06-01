МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не демонстрируют единой динамики — инвесторы ожидают важную статистику по рынку труда США в конце недели, оценивая и внутренние данные по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% — до 3611,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,14%, до 2423,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,58% — до 29312,12 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,56% — до 3221,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,09% — до 7155 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 28820 пунктов.

В пятницу, 4 июня, минтруда США сообщит данные о безработице в стране в мае. Аналитики полагают, что показатель в отчетном месяце снизился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 650 тысяч (в апреле рост составлял 266 тысяч).

Показатель является одним из важнейших для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Инвесторы оценивают перспективу возможного ослабления ФРС мер поддержки экономики после выхода ранее данных о высокой инфляции. "Инвесторы могут перейти к ожиданию перед отчетом о безработице", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong). Рубль незначительно укрепляется на нефти дороже $70

Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 52 пунктов в мае с 51,9 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. Экспорт и импорт Южной Кореи в мае выросли на 45,6% и 37,9% год к году, что тем не менее оказалось слабее ожиданий роста на 48,5% и 40,5% соответственно. Рост экспорта стал максимальным с 1988 года.

Участники торгов также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Ставка находится на этой отметке с ноября.