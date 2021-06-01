МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник днем после публикации макроэкономических данных по еврозоне, немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,24%, до 7109,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 6500,95 пункта. Немецкий DAX прибавляет 1,41%, до 15639 пунктов, обновив исторический рекорд.

На европейских фондовых рынках наблюдается положительная динамика во вторник утром после публикации статданных по еврозоне. Так, безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 8,1%. Безработица в ЕС в апреле осталась на уровне марта в 7,3%.

Инвесторы также оценивают статданные по безработице в Германии, которая в мае сохранилась на уровне апреля в 6%. Индикатор остается на текущем уровне пятый месяц подряд. Число безработных в Германии снизилось на 15 тысяч по сравнению с апрелем и составило 2,74 миллиона человек. Биржи Азии закрылись в основном ростом в ожидании статистики из США

По словам главного экономиста KfW Фрици Келер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib), которые приводит газета Wall Street Journal, к лету безработица заметно снизится, а количество людей, работающих по краткосрочным контрактам, резко сократится.

Трейдеры также обратили внимание на статданные по годовой инфляции в 19 странах еврозоны, которая в мае, по предварительной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 1,9%.