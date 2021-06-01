Фьючерсы на индексы США растут в ожидании статистики по промышленности
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в ожидании статистики по деловой активности в промышленности США за май, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,52%, до 34690 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 13741,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4221,72 пункта.
Динамика фьючерсов во вторник указывает на то, что фондовые рынки США могут начать месяц с роста. В понедельник торги на американских биржах не проводились в связи с выходным по случаю Дня поминовения.
Трейдеры во вторник ждут статистику от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере промышленности США в мае сохранился на уровне апреля в 60,7%.
Кроме того, как пишет издание Wall Street Journal, инвесторы укрепились во мнении, что ускорение инфляции не заставит мировые центробанки сворачивать меры поддержки экономики. "Рынок относительно спокоен в том, что касается роста инфляционного давления", — сказал газете руководитель рыночной стратегии Mediolanum International Funds Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly).
https://1prime.ru/Index/20210601/833812195.html