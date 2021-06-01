МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в ожидании статистики по деловой активности в промышленности США за май, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,52%, до 34690 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 13741,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4221,72 пункта.

Динамика фьючерсов во вторник указывает на то, что фондовые рынки США могут начать месяц с роста. В понедельник торги на американских биржах не проводились в связи с выходным по случаю Дня поминовения. Фондовые индексы Европы растут после ряда статданных по еврозоне

Трейдеры во вторник ждут статистику от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере промышленности США в мае сохранился на уровне апреля в 60,7%.

Кроме того, как пишет издание Wall Street Journal, инвесторы укрепились во мнении, что ускорение инфляции не заставит мировые центробанки сворачивать меры поддержки экономики. "Рынок относительно спокоен в том, что касается роста инфляционного давления", — сказал газете руководитель рыночной стратегии Mediolanum International Funds Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly).