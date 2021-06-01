ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США лишь слабо колебались во вторник после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся незначительно — на 0,13%, до 34575,13 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ номинально снизились. S&P понизился на 0,05%, до 4202,04 пункта, тогда как NASDAQ сократился на 0,09%, до 13736,48 пункта.