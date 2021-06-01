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Американские индексы слабо колеблются в первый послепраздничный день
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Биржевые индексы США лишь слабо колебались во вторник после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA поднялся незначительно — на 0,13%, до... ПРАЙМ, 01.06.2021
индексы сша, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США лишь слабо колебались во вторник после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся незначительно — на 0,13%, до 34575,13 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ номинально снизились. S&P понизился на 0,05%, до 4202,04 пункта, тогда как NASDAQ сократился на 0,09%, до 13736,48 пункта.