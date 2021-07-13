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2021
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Российский рынок акций с утра растет на дорожающей нефти
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Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,3%, до... ПРАЙМ, 13.07.2021
нефть, российский рынок акций, индексы, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,3%, до 3886 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1650 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти прибавляет 0,4%, до 75,4 доллара за баррель сорта Brent.