МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти. Рубль продолжает укрепляться вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,3%, до 3886 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1650 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти прибавляет 0,4%, до 75,4 доллара за баррель сорта Brent.