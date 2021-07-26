МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник слабо растут после рекордного роста на прошлой торговой неделе на 2% на фоне сильных финансовых отчетностей американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел в контратаку

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,12% — до 35018,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,17% — до 14862,7 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4412,9 пункта.

На американском фондовом рынке наблюдается слабая динамика в понедельник после того, как на прошлой неделе акции выросли в среднем на 2%, а NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды. Оптимизму инвесторов способствовали сильные финансовые отчеты компаний за первое полугодие и второй квартал, которые снизили опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Похоже, что экономическая активность в США достигла пика. Мы все еще находимся на очень благоприятной территории, где экономика все еще движется вперед, но не достигает полного эластичного восстановления", — сказал газете Wall Street Journal глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе Альтаф Кассам (Altaf Kassam).

На этой неделе также ожидается отчетности таких крупнейших американских компаний, как Apple, Microsoft, Google, Visa, Facebook, Amazon и других.

Кроме того, в среду ожидаются итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы ждут от регулятора заявлений по ситуации в экономике и возможных сигналов по будущему монетарной политики.

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