МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник опускаются, падение индексов Китая и Гонконга сдерживает склонность европейских трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,05% — до 6951,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 6541,55 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 15486,4 пункта.

Индексы Китая во вторник упали на 2,5-3,3%, гонконгский индекс показывает снижение на 5%. Снижение по-прежнему связано с новостями о том, что Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам и ограничивает иностранные инвестиции в образовательные платформы. Международные фондовые индексы за 26 июля

Акции французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) растут в цене на 1%. В понедельник после закрытия торгов компания опубликовала отчет за минувшее полугодие. Так, чистая прибыль LVMH выросла в январе-июне более чем в 10 раз год к году, до 5,28 миллиарда евро. Выручка поднялась в 1,5 раза, до 28,665 миллиарда евро.

Внимание мировых трейдеров сосредоточено также вокруг встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая проходит 27-28 июля. Рынки будут ждать от регулятора подсказки по дальнейшим мерам поддержки экономики, включая возможное повышение ставки.