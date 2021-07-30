МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Фондовые индексы США выросли в четверг, несмотря на выход данных, указывающих на замедление темпов восстановления американской экономики. Сбербанк ожидает чистую прибыль по МСФО в один триллион рублей

Рост ВВП США во 2-м квартале в годовом исчислении составил 6,5%, чуть больше, чем в начале года. Между тем число первичных заявок на пособие по безработице составило 400 000. Оба показателя оказались хуже прогнозов Уолл-стрит, но инвесторы их проигнорировали.

Мэтт Перон, директор по анализу в компании Janus Henderson Investors, отметил, что отчет по ВВП содержал и позитивные данные, например, по потребительским расходам, что говорит о продолжении экономического восстановления, несмотря на опасения насчет дельта-штамма коронавируса.

"Потребительские расходы выросли, а негативные моменты отчета были связаны с сокращением товарных запасов, предположительно из-за дефицита поставок, – сказал он. – Из этого вытекает, что экономика, а значит, и прибыль компаний, которая во 2-м квартале, судя по уже вышедшим отчетам, тоже была очень сильной, пока будут сохранять свои позиции". Приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов

Многие инвесторы эту точку зрения, похоже, разделяют. Котировки росли большую часть сессии четверга, а Dow и S&P 500 даже недолго заигрывали с новыми рекордами, но затем отступили.

По итогам сессии в четверг Dow вырос на 153,60 пункта, или 0,4%, до 35084,53, S&P 500 – на 18,51 пункта, или 0,4%, до 4419,15, положив конец двухдневным циклам снижения. Nasdaq Composite тоже вырос, прибавив 15,68 пункта, или 0,1%, и закрывшись на отметке 14778,26.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ