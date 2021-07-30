МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в конце волатильной недели, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мобильной связи в России резко выросла

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% — до 3393,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 2380,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,85%, до 25757,85 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,97% — до 3211,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 7415,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,67%, до 27319,5 пункта.

Эта неделя ознаменовалась нестабильностью на рынках Азии на фоне новостей из Китая. Ранее стало известно, что страна ужесточает регулирование в ряде сфер экономической деятельности, на этом фоне индексы Китая и Гонконга падали два дня подряд.

В четверг же СМИ сообщили, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) провела встречу с руководителями ведущих мировых инвестиционных банков для обсуждения мер по поддержанию доверия инвесторов. Это, напротив, вызвало активный рост на рынках АТР. Сбербанк ожидает чистую прибыль по МСФО в один триллион рублей

"Инвесторам нужно быть осведомленными относительно изменений курса политики Китая. Мы ожидаем еще больше волатильности не только из-за проблем регулирования, но и из-за отчетностей в августе", — сказала агентству Блумберг инвестиционный директор Fidelity International Кэтрин Йон (Catherine Yeung). Она также отметила, что по-прежнему существует угроза глобальных рисков.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Японии. Так, безработица в стране в июне снизилась до 2,9% с уровня мая в 3%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. При этом число безработных в июне в годовом выражении выросло на 5,6% и составило 2,06 миллиона человек.