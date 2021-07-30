МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением индексов на фоне сохраняющихся опасений относительно распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4% — до 3397,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,06%, до 2385,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,3% — до 25961,03 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,24% — до 3202,32 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,8% — до 27283,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7392,6 пункта.

Трейдеров по-прежнему беспокоит ситуация с коронавирусом в регионе, и особенно в Японии, где проходит Олимпиада. Так, в последние дни отмечается рекордный за все время пандемии рост заболеваний коронавирусом в Токио, где он приближается к отметке 4 тысячи новых случаев в сутки, и соседних с ним префектурах Канагаве, Сайтаме, Тибе. Китай ищет "домашнюю" альтернативу дорогой нефти

Немного сдержать негатив на рынках помогла динамика американских фондовых индексов на закрытии торгов в четверг. Они выросли в пределах 0,4%, при этом S&P 500 и Dow Jones обновили исторический рекорд.

"Несмотря на то, рост на Уолл-стрит оказал некоторую поддержку, рынок оказался под давлением из-за опасений вокруг увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в Японии", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.