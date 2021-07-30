МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются, инвесторы больше склонны к уходу от риска в конце недели из-за коронавирусных рисков, несмотря на сильную статистику и сезон отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,9% — до 7015,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6619,61 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 15501,6 пункта.

К концу недели индексы Европы вновь перешли к снижению, инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения коронавирусных опасений и рисков для восстановления экономики. Укрепление евро и фунта к доллару при этом также сдерживает фондовые индексы, так как удорожание национальной валюты снижает относительный доход компаний-экспортеров.

При этом основные факторы пятницы в целом позитивны, например, макростатистика. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 13,7% в годовом выражении вместо ожидаемых 13,2%. Годовая инфляция еврозоны в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 2,2% при прогнозе в 2%. А безработица неожиданно снизилась до 7,7% с пересмотренного показателя мая в 8% и при прогнозе в 7,9%.

В целом также позитивным оказался сезон отчетности. Так, после публикации отчетности за второй квартал акции Raiffeisen Bank International дорожают на 5,3% на фоне роста прибыли, бумаги UniCredit, — на 4,7%. Бумаги Eni, которая во втором квартале получила прибыль после убытка годом ранее, растут в цене на 0,9%. Вместе с этим бумаги Engie дешевеют на 2,2%, Renault — на 2,1%.